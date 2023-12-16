تجميد النشاط الرياضي بالكويت بعد وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح

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أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم يوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2023، إيقاف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية لأجل غير مسمى.

أعلن الديوان الأميري الكويتي، السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان الأميري الكويتي في بيان: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى (..) أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه”.

وبناء على ذلك، قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تعليق المنافسات الرياضية “حتى إشعار آخر”.

وحتى وفاته، واصل الشيخ نواف مسيرة الحب والعطاء للكويت وأهلها، وجهوده المتواصلة للحفاظ على استقرار الكويت وتحقيق الخير والازدهار لأبنائها.