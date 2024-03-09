تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كأس المؤسس

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل سباقات الخيل السنوي على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة (الثروبيرد)، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن رئيس الاتحاد السعودي للفروسية عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية والبارالمبية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وبدأ الحفل بعزف السلام الملكي، ثم بدأ الشوط الحادي عشر المخصص لـ “كأس المؤسس” للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي لعمر الأربع سنوات، وجائزته 5 ملايين ريال على مسافة 1600 متر.

وحققت المركز الأول الفرس “مبارزة عذبة” لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وتدريبات ناصر بن مطلق وقيادة الخيال عادل الفريدي، وتسلم الكأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

ثم بدأ الشوط الثاني عشر المخصص لـ “كأس المؤسس” للخيل المهجنة الأصيلة ( الثروبيرد ) إنتاج محلي عمر ثلاث سنوات، وجائزته 5 ملايين ريال على مسافة 1600 متر.

وحقق المركز الأول في “كأس المؤسس” الجواد “ضيدان” العائدة ملكيته لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- وتدريبات أحمد محمود وقيادة الخيال كاميليو اوسبينا، وتسلم الكأس صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.