تحت شعار “تلحق خير”.. انطلاق حملة السلامة المرورية بالحدود الشمالية

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انطلقت اليوم، فعاليات حملة السلامة المرورية بمنطقة الحدود الشمالية التي تنظمها لجنة السلامة المرورية ،برعاية إمارة المنطقة و يشارك في الحملة عدة جهات حكومية بالمنطقة، تحت شعار “تلحق خير”.

وتستهدف الفعاليات التوعية بمخاطر السرعة في أوقات ما قبل الإفطار ، مما يُسهم في خفض الحوادث المرورية والمحافظة سلامة مستخدمي الطريق .

وتشتمل الفعاليات على لوحات توعوية عن السلامة المرورية وطرق القيادة السليمة, إضافة إلى صور وإحصاءات عن الحوادث المرورية وأهم مسبباتها .، إضافة إلى نشر ثقافة وقيم السلامة المرورية في المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتنفيذ العديد من الفعاليات في أمكان التجمعات والأسواق وبجامعة الحدود الشمالية والمدارس والمنشآت الصحية للتأكيد على قيم وقواعد السلامة المرورية.