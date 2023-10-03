تحدي غرس القيم يؤهل 100 سفير حول المملكة

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اختتمت منصة العائلة لتعزيز مهارات جودة حياة الاسرية، التابعة لجمعية المودة للتنمية الأسرية، المرحلة الأولى من مشروع تحدي غرس القيم الذي يستهدف تعزيز القيم الاسرية لدى الفئة العمرية من 11 الى 22 سنة.

وأوضح المدير العام لجمعية المودة الأستاذ محمد آل رضي ان منصة العائلة أطلقت مشروع تحدي غرس القيم لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية، وتم تأهيل 100 سفير حول المملكة لتعزيز القيم الأسرية والمجتمعية ليتمكنوا من تدريب الطلاب والطالبات وتأهيلهم لتحدي القيم عبر مجموعة من المحاور التي تعزز مهارات العلاقات الاسرية والقيم المجتمعية. من ثمَ، يقوم الطلاب المشاركين بتشكيل فريق عمل فيما بينهم لإنتاج أفلام إعلامية قيمية قصيرة يتم تحكيمها من قبل لجنة تحكيم مكونة من مجموعة من الخبراء، من ثم يتم التصويت عليها بعد نشرها من قبل الطلاب ليسهموا بشكل مباشر في انتشار القيم والتوعية بها.

وأضاف آل رضي، ان سفراء القيم ساهموا في تدريب 2207 طالب وطالبه حول المملكة وتم تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بالمشروع في 8 مدن. وكونَ الطلاب فرق طلابية وقدموا 206 فلم توعوي تتضمن قيم اسرية ومجتمعية، وتم نشر الفيديوهات المطابقة للشروط والمواصفات عبر قناة المسابقة على منصة اليوتيوب، وترشح 93 فيديو للمرحلة الثانية من التأهيل، من ثم تم اختيار 15 فريق من المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية، وحصلت الفرق الفائزة على جوائز مالية قيمة بلغت قيمتها الاجمالية 50 ألف ريال.

واختتم آل رضي بالتنويه إلى أن مشروع تحدي غرس القيم يعتزم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع قريباً للمساهمة في تعزيز القيم الاسرية لدى طلاب وطالبات المدارس والجامعات حول المملكة عبر اخراج أفلام توعوية قصيرة تهدف الى المساهمة في تكوين جيل من الشباب الواعي بمسؤولياته تجاه اسرته والمجتمع.