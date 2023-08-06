تحذيرات من إذابة حليب الأم المجمد بـ “الميكرويف”

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تذويب حليب الأم المجمد عبر وضعه في جهاز الميكرويف، مبينة الطرق الصحيحة والآمنة لإذابته.

ونوهت الهيئة إلى أن تذويب حليب الأم المجمد من خلال الميكرويف قد يفقده بعض عناصره الغذائية، كما قد يتسبب الحليب المذاب بهذه الطريقة في حروق لفم الطفل؛ نظراً لأن الحرارة لا تكون متساوية.

وأوصت بالتحقق من التاريخ الموجود على عبوة الحليب واستخدام العبوات ذات التاريخ الأقدم أولاً، ووضع الحليب المجمد في وعاء من الماء الدافئ أو وضعه تحت الماء الدافئ الجاري، ووضعه في الثلاجة لمدة تتراوح بين 4- 24 ساعة، مع تجنب إعادة تجميده مرة أخرى.