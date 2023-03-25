تحذيرات.. 8 مخاطر صحية لوضع ساق على الأخرى أثناء الجلوس

ويرصد تقرير على موقع “ساينس ألرت- science alert” للأخبار العلمية، 8 مخاطر لهذه العادة: حيث تُظهر الأبحاث أن الجلوس بهذه الطريقة يمكن أن يزيد من انحراف عظام الوركين؛ حيث يكون أحدهما أعلى من الآخر.