تحذير سيبراني: «ترند» على «إنستجرام» يسرق معلوماتك

حذَّر خبيرُ أمنٍ «سيبراني» من أنَّ ترند (trend) «تعرَّف عليَّ» (Get to Know Me) على تطبيق «إنستجرام»، قد يمنح المتسلِّلين فرصةً للاحتيال على المستخدمين، وذلك لأنَّ العديد منهم يستخدمُون الإجابات الدَّقيقة من الترند، ككلمات مرور في مجالات مختلفة، بدءًا من الخدمات المصرفيَّة عبر الإنترنت وحتَّى مواقع البريد الإلكترونيِّ وبطاقات الائتمان.

وبالرغم من الترند، انتشر عبر «إنستجرام» كاتِّجاه جديد يشارك من خلاله المستخدمُونَ إجاباتهم عن 11 سؤالًا تشمل: العمر، والطول، وتاريخ الميلاد، وأسئلة أُخْرى حول الرُّهاب مثلًا، إلَّا أنَّ الخبيرَ حذَّر من مظنَّة خطورته اللصوصيَّة على المعلومات الشخصيَّة، وفقًا لما نشرته «ديلي ميل» البريطانيَّة.

محلِّلة المخاطر السيبرانيَّة والإستراتيجيَّة «إليانا شيلوه» نشرت مقطعَ فيديو على «تيك توك» تحذِّر متابعيها من ترند «تعرَّف عليَّ» وتنبِّههم إلى ضرورة حذف المنشورات، ومقاطع الفيديو الخاصَّة بهذا الترند على الفور.

وأشارت في مقطع الفيديو: «لنْ أكذبَ، لقدْ كدتُ أنْ أقعَ ضحيةً لهذا».

وأثناء تحديد أنواع الرُّهاب التي تعاني منها، قالت شيلوه إنَّها توقَّفت مؤقتًا، وأدركت أنَّ بعض الأسئلة كانت عبارة عن إجابات للعديد من أسئلتها الأمنيَّة.

وسرعان ما نشرت مقطعَ فيديو على «تيك توك» تطالب فيه الجميع بحذف هذا المنشور على الفور