تحذير عاجل وهزيمة تاريخية لـ “الهلال” تُطارد السعودية قبل مواجهة بولندا

حذر الإعلامي الرياضي سلطان الزايدي من تكرار تجربة فريق الهلال الأول لكرة القدم مع المنتخب السعودي ضد بولندا في “المونديال”، حيث ينتظر الأخضر لقاء ناري ضد النسور البيضاء في الجولة الثانية.

موعد مباراة الأخضر

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والمنتخب البولندي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثالثة بتوقيــت العاصــمة المصرية القاهرة.

ويستضيف مواجهة الأخصر والنسور البيضاء في ثاني جولات دور المجموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث الفريقان عن الفوز والثلاث نقاط من أجل التأهل لـ “الدور الثاني”.

تحذير خطير للأخضر

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أشار الزايدي إلى مباراة نادي الهلال التاريخية أمام تشيلسي الإنجليزي في مونديال الأندية 2021، والتي انتـــهت بهدف دون رد لـ “البلوز”.

وأوضح أن الهلال يعيش على أدائه التاريخي أمام تشيلسي، لذلك خسر برباعية دون رد أمام الأهلي المصري في معركة المركزين الثالث والرابع، محذرًا الصقور الخضراء من الســقوط بنفس الخطأ مرة أخرى.

هزيمة تاريخية للهلال

وأكد الزايدي أن المنتخب السعودي الأول فاز على الأرجنتين بهدفين لهدف في الجولة الأولـى من دور المجموعات لكأس العالم 2022، وهو فوز تاريخي مماثل لمباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم لـ “الأندية”.

وأعرب سلطان الزايدي عن أمله في ألا يرضخ الأخضر أمام بولندا بهذه الطريقة، حتى لا تتكرر مواجهة الهلال والأهلي المصري، حيث سيعاني الفريق من هزيمة كارثية مثلما حدث مع الزعيم أمام المارد الأحمر.

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