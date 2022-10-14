تحذير من استخدام الأواني النحاسية

المناطق_متابعات

حذر فهد السعيد، أخصائي سلامة وجودة الغذاء، من بعض أنواع الأواني التي يتم استخدامها بشكل شائع مثل الأواني النحاسية والمصنوعة من الألومنيوم، وأيضًا الأواني المصنوعة من أدوات خزفية؛ كونها تحتوي على مواد مسرطنة.

وشدد فهد السعيد خلال لقائه في برنامج سيدتي المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن هذه الأواني لا يجب التعامل معها نهائيًّا؛ لأن المواد التي بها تتسرب إلى الطبخ بمرور الوقت، أو عن طريق ترك الغذاء بها لفترة طويلة.

الأواني البلاستيكية

وفي وقت سابق، حذرت جمعية المستهلك من تخزين الأطعمة في الأواني البلاستيكية؛ لما لها من أضرار على الصحة. وأوضحت حماية المستهلك، أن الأضرار قد تحدث بشكل أسرع وبدرجة أكبر عندما يتعرض البلاستيك للحرارة.