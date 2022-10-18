تحذير من مخاطر استخدام حزام الظهر.. يضعف العضلات

قال عبدالعزيز الغانم، أخصائي علاج طبيعي، إن أحزمة الظهر مفيدة في بعض الحالات عند إجراء عملية جراحية فتلك الحالة استخدام حزام الظهر مستحب.
وأضاف عبدالعزيز الغانم خلال لقائه ببرنامج ” صباح السعودية” المذاع على قناة الإخبارية، أنه في حالة وجود ألم في الظهر واستخدمه سيؤدي إلى ضعف عضلات الطهر ويؤثر على وظائفها.
وتابع: أن الديسك عبارة عن سائل يتواجد أسفل الطهر، وعندما يتغير الألم المختلف الناتج عن تغير مكانه، حيث من أبرز المضاعفات التي تتنتج عن تغير مكان الديسك، وتتمثل في:
- تمنيل
- ألم في الأطراف السفلية
- تدخل الجراحي حال وجود في القدم
#صباح_السعودية | آلام أسفل الظهر "الديسك".. أسبابه وطرق علاجه👇. #قناة_السعودية pic.twitter.com/XgQpw1skem
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 18, 2022