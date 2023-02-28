تخريج 111 متدرب من برنامج إدارة المشاتل في أملج

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احتفى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أملج اليوم الثلاثاء ، بتخريج 111 متدرب من برنامج إدارة المشاتل وإنتاج الفاكهة ، والذي أستمر لمدة ثلاثة أشهر .

وأوضح مدير مشروع توطين الزراعة المهندس محمد اليابسي أن البرنامج شمل التدريب النظري والعملي بمشتل شركة البحر الأحمر الدولية لبناء وتعزيز القدرات للشباب بتأهيلهم لسوق العمل ، ويأتي ذلك ضمن مشروع دراسات وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حرفة الزراعة .

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن النجاح الذي يتحقق في هذا المجال والذي نتطلع إلى زيادته من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لرواد الزراعة والمهتمين بقطاع الزراعة ، ويأتي ذلك من حرص الوزارة لتقديم العديد من البرامج النوعية في القطاع الزراعي لكافة المجتمع المحلي بدعم من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي نائبة المهندس منصور بن هلال المشيطي .