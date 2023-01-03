تخصيص نقاط تجمع مؤقتة لوقوف المركبات تجنبا لارتفاع منسوب الأمطار في مكة

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة اليوم (الثلاثاء)، تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت، بسبب الحالة المطرية المتوقعة.

وأوضحت الأمانة أن تلك الخطوة تم اتخاذها، عقب التوقعات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وما قد ينتج عنها من ارتفاع في منسوب مياه الأمطار لبعض شوارع.

وأشارت إلى أن أماكن نقاط التجمع هذه ستكون في مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علويه مسكي، وجبل اللوز، ومواقف كدي، والمواقف المجاورة لسوق الضيافة.