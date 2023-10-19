تخفيف “عقوبات” فنزويلا “يهوي” بالنفط

المناطق_متابعات

تراجعت أسعار النفط في جلسات اليوم (الخميس)، مع إعلان الولايات المتحدة تخفيف العقوبات عن فنزويلا، بما يسمح بتدفق المزيد من النفط عالمياً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا إلى 90.76 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا إلى 87.75 دولار للبرميل. فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 51 سنتا إلى 86.76 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط بنحو 2% في الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالمياً لدعوة إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة، وبعد إعلان الولايات المتحدة عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.