تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور لعام 1444 في النيبال

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دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامجَ خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في جمهورية نيبال لعام 1444هـ وذلك في مقر السفارة, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة النيبال سعد بن ناصر أبو حيمد، حيث جرى توزيع 5 أطنان من التمور الفاخرة على المحتاجين والفقراء الذين بلغ عددهم أكثر من 10000 مستفيد.

وأكد أبو حيمد أن هذه البرامج والمشاريع الخيرية تدخل الفرح على قلوب الأسر المحتاجة وتسهم في سدّ احتياجاتها في هذا الشهر الفضيل، داعيًا الله تعالى أن يجزل الأجر والمثوبة للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.

حضر التدشين نائب الملحق الديني في سفارة المملكة لدى الهند عبداللطيف الكاتب، ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية وعدد من المسؤولين في النيبال.