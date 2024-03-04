تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالباحة تحت شعار “بالتقنية نسعى لحمايتكم”

المناطق_واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، دشن وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري اليوم، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، تحت شعار “بالتقنية نسعى لحمايتكم”، وذلك بقاعة الحسام للمؤتمرات والمعارض.

واطلع الحضور على آليات الدفاع المدني والمعرض المصاحب للفعاليات الذي تضمن مشاركة 12 ركناً لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، مستمعاً لشرح مفصل من مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد محمد العنزي عن الأجهزة الحديثة والآليات والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ والإسعاف واللوحات التوعوية وأجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في الاحتفال.

عقب ذلك كرّم وكيل إمارة الباحة الجهات الحكومية المشاركة, فيما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير الدفاع المدني بالمنطقة.

وأعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد العنزي خلال الحفل شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني التي تنظمه الإدارة لمدة أسبوع, وما يجده رجال الدفاع المدني بالمنطقة من دعم ومساندة من سموه التي تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع العديد من المطبوعات التوعوية عن شعار المناسبة وتنظيم مجموعة من المحاضرات في المدارس والجامعات, إلى جانب تنفيذ زيارة لطلاب المدارس لتدريبهم على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، متمنياً أن تحقق تلك البرامج والأنشطة الأهداف المرجوة منها.

ونوه العميد العنزي بالدعم السخي الذي يلقاه الدفاع المدني من القيادة الرشيدة – أيدها الله-, مما كان له بالغ الأثر في تطوير أجهزة الدفاع المدني وتطوير قدرات منسوبيه لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في المناسبات المحلية والدولية من خلال برامجه المتعددة.