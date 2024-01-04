تدشين فعاليات “بحَّار” بنسختها الأولى في ينبع

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دشّن اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، فعاليات بحَّار في نسختها الأولى بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أيمن بن محمد السيد، وذلك في خيمة الاحتفالات بكورنيش ينبع.

وتهدف الفعاليات التي ينظمها فرع الوزارة، بالمشاركة مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك، وتستمر 7 أيام، إلى التعريف بأجود أنواع الأسماك، وتقديم أشهى المأكولات البحرية، إلى جانب استعراض التنوع الحيوي في البحر الأحمر.

وتستعرض فعاليات بحار الأنشطة الثقافية، والسياحية، والتراثية، وتصاحبها مجموعة متنوعة من العروض الفنية، بالإضافة إلى الحرف اليدوية البحرية، والفنون التشكيلية، والفعاليات الخاصة للأطفال.

وتناقش ورش العمل المصاحبة، أهمية التنمية المستدامة للثروة السمكية، والأنظمة الحديثة للاستزراع السمكي، ولوائح المصائد البحرية, بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجال، إلى جانب استعراض المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي دوره في حماية البيئة البحرية والساحلية، ومشاركة صندوق التنمية الزراعية في عرض فرص التمويل للصيادين، ومشاريع الاستزراع السمكي.