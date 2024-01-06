تدشّين فعاليات مهرجان ربيع النعيرية في نسخته الـ 22

الماطق _ واس

دشَّن محافظ النعيرية رئيس اللجنة العليا لمهرجان ربيع النعيرية عبدالله بن علي السيف , أمس الأول ، فعاليات المهرجان في نسخته الثانية والعشرين، تحت عنوان “روح التراث وعبق الماضي”، بحضور مدراء الإدارات والهيئات الحكومية .

وتجول محافظ النعيرية في أنحاء المهرجان والفعاليات المقامة، والتي تضمنت مهرجان الزراعة الأول بالمحافظة الذي أقامته وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأركان الجهات المشاركة، ومن ضمنها بلدية محافظة النعيرية حيث اطلع على أبرز إنجازات وأعمال البلدية خلال عام 2023م والمشاريع القائمة بها حالياً, وركن فرع جمعية البر بالنعيرية وجامعة حفر الباطن وأركان الجهات الخيرية ومنها جمعية الدعوة والإرشاد بالمحافظة، إضافة إلى أركان الأسر المنتجة والمسرح المفتوح للأسرة والطفل وباقي أنشطة وفعاليات المهرجان .

بعد ذلك حضر محافظ النعيرية حفل افتتاح المهرجان، الذي تضمن قصائد شعرية وفقرات من الفلكلور الشعبي، مشيداً بجهود اللجان المنظمة والمشاركة والمتطوعين والعاملين بالمهرجان.