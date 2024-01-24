‏كانا مستعدين للانطلاق.. أميركا تدمر صاروخين حوثيين باليمن

في ضربة جديدة للحوثيين، استهدف الجيش الأميركي موقعاً للصواريخ في اليمن.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس، اليوم الأربعاء، أنها دمرت صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا جاهزين للإطلاق واستهداف جنوب البحر الأحمر.

كما أوضحت أن الضربات نفذت حوالي الساعة 2:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، بعد أن حددت القوات الأميركية موقع الصاروخين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن

واعتبرت أن هذين الصاروخين كانا يمثلان تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، فقصفتهما “دفاعا عن النفس”، وفق ما جاء في بيانها.

إلى ذلك، شددت على أن تلك الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للسفن التجارية والسفن البحرية الأميركية على السواء، في إشارة إلى الضربات التي تستهدف مواقع الحوثيين ومخازن أسلحتهم وصواريخهم.

أتى هذا الاستهداف الجديد اليوم بعد ضربات أميركية بريطانية مشتركة شاركت فيها أيضاً عشرات الدول الأخرى، ليل الاثنين الماضي، وطالت 8 مواقع حوثية.