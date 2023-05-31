تراجع أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 73 دولارا للبرميل

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هبطت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 23 سنتًا إلى 73.31 دولار للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 69.18 دولار للبرميل، ليمحو مكاسبه في أول الجلسة بعد صدور بيانات عن قطاع الصناعة الصيني، وهبط كلاهما بأكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء.

ويتجه عقد برنت لشهر يوليو، الذي ينتهي الأربعاء، والخام الأميركي لتكبد خسائر شهرية بأكثر من 7 بالمئة و 9 بالمئة على التوالي.

واجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.

ويترقب المتعاملون تصويتا متوقعا على اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار.