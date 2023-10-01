تراجع صادرات كوريا الجنوبية في سبتمبر تأثرا بضعف الطلب على الرقائق

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تراجعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الـ12 على التوالي في شهر سبتمبر الماضي بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، ولكن البلاد سجلت أيضا فائضا تجاريا للشهر الرابع على التوالي، حسبما ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم .

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 4ر4 % على أساس سنوي إلى 66ر54 مليار دولار الشهر الماضي, ومع ذلك فقد سجلت كوريا فائضا تجاريا قدره 7ر3 مليار دولار في سبتمبر، للشهر الرابع على التوالي، وذلك نظرا لانخفاض الواردات بشكل أكثر حدة.

وقالت الوزارة إن الواردات انخفضت بنسبة 5ر16 % على أساس سنوي إلى 96ر50 مليار دولار الشهر الماضي، مع تراجع واردات الطاقة 36 % على أساس سنوي.

يذكر أن كوريا الجنوبية تعتمد على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة.