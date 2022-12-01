تراجع واردات النفط الأمريكية بمليون برميل

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انخفض صافي واردات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.733 مليون برميل ليسجل 1.089 مليون برميل يوميا.

استقرار إنتاج النفط

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن متوسط إنتاج الخام بلغ 12.100 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر، وهو نفس المستوى المسجل في الأسبوع السابق له.

الصادرات تسجل ارتفاعا

وسجلت الصادرات الأمريكية من الخام ارتفاعًا مقداره 706 آلاف برميل عند 4.948 مليون برميل يومياً، بينما انخفضت الواردات بمقدار 1.027 مليون برميل لتصل إلى 6.037 مليون برميل يوميا، حسب “أرقام”.

أسعار النفط ترتفع قبل بيانات المخزون

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات، أمس الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية، ولا تزال مخاوف تباطؤ الطلب العالمي على الخام تهدد أسواق الطاقة.

وسجلت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” ارتفاعًا بنسبة 1.13% إلى 83.97 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات موقع “بلومبرج”.

وبحلول الساعة 09:41 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.74% إلى 78.78 دولار للبرميل.