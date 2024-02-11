ترامب: سأشجع روسيا على فعل ما تريده بأي دولة في الناتو “لا تدفع ما يكفي”

المناطق_وكالات

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، بأنه سيشجع روسيا على أن تفعل “ما تريده بحق الجحيم” لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو “لا تدفع ما يكفي لميزانية الحلف”.

وقال ترامب متحدثا خلال تجمع في مدينة كونواي بولاية كارولينا الجنوبية: “لقد فعلت الشيء نفسه مع حلف شمال الأطلسي، وجعلتهم يدفعون. الناتو أصيب بالإفلاس حتى جئت. لقد قلت إن الجميع سيدفعون. قالوا: “حسنا، إذا لم ندفع، فهل ستستمرون في حمايتنا؟” قلت لا على الإطلاق. لم يصدقوا الرد”.

وأضاف: “وقف أحد رؤساء دولة كبيرة، وقال: حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، فهل ستحمينا؟ قلت: أنت لم تدفع، أنت متأخر عن السداد. قال: “نعم، لنفترض أن ذلك حدث”. (فقال ترامب) لا، لن أحميك. في الواقع، أود أن أشجعهم على فعل ما يريدون بحق الجحيم. عليك أن تدفع.. (ثم) تدفقت الأموال”.

وفي حين أنه من الصحيح أن معظم دول الناتو لم تحقق هدف الحلف المتمثل في إنفاق كل دولة ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الشؤون الدفاعية، فإن نسبة 2% هو ما يسميه الناتو “المبدأ التوجيهي”، فهو ليس عقدا ملزما، ولا يقيم التزامات، وبهذا المعنى لم يتخلف أعضاء الناتو عن دفع حصتهم من الميزانية المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن إنفاق دول الناتو بدأ يزداد في العامين الأخيرين من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014.

وذكر الناتو على موقعه الإلكتروني أن عام 2022 كان “العام الثامن على التوالي الذي يشهد ارتفاع الإنفاق الدفاعي عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا”.

ووصف البيت الأبيض في وقت لاحق من السبت تصريحات ترامب بأنها “مروعة” وأشاد بجهود الرئيس جو بايدن لتعزيز الناتو.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندريو بيتس إن “تشجيع الاعتداءات على أقرب حلفائنا.. أمر مروع ومضطرب، ويعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر”.