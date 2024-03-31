ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتلقى هدية ثمينة من مانشستر سيتي وأرسنال

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تلقى ليفربول هدية ثمينة من مانشستر سيتي وأرسنال في صراع صدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2023-2024، بعدما اكتفى الفريقان بتعادل مخيب للآمال على ملعب الاتحاد دون أهداف ضمن منافسات الجولة الـ30 من البريميرليج.
على الجاني الآخر فاز ليفربول في الجولة ذاتها بنتيجة 2-1 أمام برايتون، لينفرد ليفربول بصدارة البريميرليج برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف صاحب الـ65 نقطة، و 3 نقاط كاملة مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث ولديه 64 نقطة.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:
1- ليفربول 67 نقطة
2- أرسنال 65 نقطة
3- مانشستر سيتي 64 نقطة
4- أستون فيلا 59 نقطة
5- توتنهام 56 نقطة
6- مانشستر يونايتد 48 نقطة
7- وست هام 44 نقطة
8- نيوكاسل 43 نقطة
9- برايتون 42 نقطة
10- ولفرهامبتون 41 نقطة
11- تشيلسي 40 نقطة
12- فولهام 39 نقطة
13- بورنموث 38 نقطة
14 – كريستيال بالاس 30 نقطة
15 – برينتفورد 27 نقطة
16 – إيفرتون 25 نقطة
17 – نوتنجهام فورست 22 نقطة
18 – لوتون تاون 22 نقطة
19 – بيرنلي 18 نقطة
20 – شيفيلد يونايتد 15 نقطة