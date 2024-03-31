ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتلقى هدية ثمينة من مانشستر سيتي وأرسنال

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تلقى ليفربول هدية ثمينة من مانشستر سيتي وأرسنال في صراع صدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2023-2024، بعدما اكتفى الفريقان بتعادل مخيب للآمال على ملعب الاتحاد دون أهداف ضمن منافسات الجولة الـ30 من البريميرليج.

على الجاني الآخر فاز ليفربول في الجولة ذاتها بنتيجة 2-1 أمام برايتون، لينفرد ليفربول بصدارة البريميرليج برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف صاحب الـ65 نقطة، و 3 نقاط كاملة مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث ولديه 64 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- ليفربول 67 نقطة

2- أرسنال 65 نقطة

3- مانشستر سيتي 64 نقطة

4- أستون فيلا 59 نقطة

5- توتنهام 56 نقطة

6- مانشستر يونايتد 48 نقطة

7- وست هام 44 نقطة

8- نيوكاسل 43 نقطة

9- برايتون 42 نقطة

10- ولفرهامبتون 41 نقطة

11- تشيلسي 40 نقطة

12- فولهام 39 نقطة

13- بورنموث 38 نقطة

14 – كريستيال بالاس 30 نقطة

15 – برينتفورد 27 نقطة

16 – إيفرتون 25 نقطة

17 – نوتنجهام فورست 22 نقطة

18 – لوتون تاون 22 نقطة

19 – بيرنلي 18 نقطة

20 – شيفيلد يونايتد 15 نقطة