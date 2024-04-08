ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ 27

حافظ نادي الهلال على صدارته لـ ترتيب دوري روشن، وذلك بعد ختام مباريات الجولة الـ 27 من عمر المسابقة أمس الأحد.

نتائج الجولة الـ 27

وكانت مباريات الجولة الـ 27 بدأت من يوم الجمعة الماضية، بتعادل الاتحاد والتعاون بدون أهداف، وفوز الهلال على الخليج برباعية لهدف، وتعادل الوحدة مع الأهلي بهدف لكل فريق، وفوز النصر على ضمك بهدف دون رد.

بينما في مباريات أول أمس السبت، فاز الاتفاق على الرياض بهدف دون رد، وتعادل الطائي مع الشباب بدون أهداف.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز الرائد على الحزم بنتيجة 2- 0، وفاز أبها على الفتح بنتيجة 2- 1، وفاز الفيحاء على الأخدود بنتيجة 3- 0.

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن كالتالي: “الهلال في الصدارة برصيد 77 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 65 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 52 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 47 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 47 نقطة، الاتفاق سادسًا برصيد 39 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 37 نقطة، ضمك ثامنًا والفيحاء تاسعًا ولكل منهما 35 نقطة، الخليج عاشرًا برصيد 34 نقطة”.

وجاء في المركز الـ11 فريق الشباب برصيد 32 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة، الرائد في المركز الـ13 برصيد 30 نقطة، الرياض في المركز الـ14 وأبها في المركز الـ15 ولكل منهما 25 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 24 نقطة، الطائي في المركز الـ 17 برصيد 23 نقطة، الحزم في المركز الـ 18 برصيد 16 نقطة.