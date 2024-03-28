ترقية ونقل المهندس عبدالله بن مطمي جارالله للعمل في بلدية محافظة صامطة

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أصدر سعادة أمين منطقة جازان قرارًا بترقية ونقل (المهندس عبدالله بن مطمي جارالله شريفي) للعمل في بلدية محافظة صامطة.

الجدير بالذكر أن المهندس عبدالله شريفي من الكفاءات الشابه المميزة، والتي سبق أن عمل في القطاع الخاص في شركات كبرى كأرامكو السعودية والهيئة الملكية بجازان وسبق أن تقلد مناصب منها مديرًا لإدارة الخدمات المشتركة (الشؤون الادارية والمالية)، والعمل مديرًا لإدارة المشاريع والصيانة(المباني)في الإدراة العامة للتعليم بالمنطقة، وكذلك تقلد مناصب في إدارة تعليم صبيا والتي تشرف على ٩ محافطات تعليميًا أهمها العمل لما يزيد عن ٤ سنوات كمدير لإدارة المشاريع والصيانة(المباني)، وعضو ونائب رئيس لجنة فحص العروض، وعمل كعضو مؤسس ونائب رئيس لمجلس جمعية صون الإسكانية بجازان،

كما أن المهندس عبدالله شريفي حاصل على شهادات مهنية دولية أهما إدارة المشاريع الاحترافية(PMP) ومصنف كمدير مشاريع محترف دوليًا، و الهندسة القيمية(VE).