تركيا تحتجز نائبة ألمانية بسبب منشورات بمواقع التواصل

المناطق_متابعات

كشفت النائبة الألمانية جوكاي أكبولوت عن احتجازها عدة ساعات لدى دخولها تركيا في وقت سابق هذا الشهر؛ بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019.

وقالت أكبولوت النائبة في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاج) عن الحزب اليساري المتطرف، إنها اعتقلت في مطار أنطاليا في 3 أغسطس الجاري بناءً على مذكرة اعتقال أصدرها المدعي العام التركي بحقها بزعم قيامها بنشر “دعاية إرهابية”.

وأضافت أن السلطات التركية أطلقت سراحها بعد اتصالها بوزارة الخارجية الألمانية، كما جددت أيضاً دعوتها إلى رفع الحظر الألماني عن حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.