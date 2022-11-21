تركي آل الشيخ يتحدى جماهير الأرجنتين بصورة قبل ساعات من مباراة الأخضر

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره المنتخب الأرجنتيني مساء غد الثلاثاء في افتتاح مباريات المنتخبين بالجولة من دور المجموعات بكأس العالم المقامة حاليا في الدوحة.

تركي آل الشيخ يتحدي جماهير التانجو

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، صورة عبر حسابه على ” تويتر”، مساء أمس الأحد، تظهر حزن وحسرة جماهير منتخب الأرجنتين.

وكتب تركي آل الشيخ على الصورة “قريبا” قبل ساعات قليلة من مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره المنتحب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم 2022.

تفاعل كبير مع تغريدة تركي آل الشيخ

ولاقت التغريدة تفاعل كبير من المتابعين مع صورة تركي آل الشيخ، واعتبر البعض أنه من المبالغة توقع فوز المنتخب السعودي على رفاق ليونيل ميسي، خاصة أنهم أحد أبرز المرشحين لنيل لقب مونديال قطر.

وفي سياق متصل، كشف تركي آل الشيخ السبت، عن تشجيعه لمنتخب الأوروغواي في بطولة مونديال قطر بعد منتخب بلاده.