تركي آل الشيخ يهنئ القيادة بمناسبة يوم العلم

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رفع معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) خالص عبارات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة يوم العلم.

وأكد آل الشيخ في تصريح له بهذه المناسبة أن هذا اليوم يكتسب أهمية كبيرة، حيث يمثل رمزًا للفخر بهذا الوطن الذي يعلو شأنه يوماً بعد يوم في ظل قيادته الحكيمة.

وقال معاليه: “إن الاحتفال بيوم العلم هو تذكير لنا جميعًا بضرورة العمل المستمر لرفعة هذا الوطن والسير قدمًا نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي رسمتها رؤية السعودية 2030، التي تعد نبراسًا للتنمية والتقدم في جميع المجالات”.