“ترمب”: عندما أعود إلى البيت الأبيض سأمنع كل قرش من المال كان يرسل إلى الفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترمب” إنه سيعمل على منع إرسال أي أموال أمريكية إلى الفلسطينيين حال فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح أن الشخص الذي يريد دعم حماس والفلسطينيين ضد دولة إسرائيل هو شخص غير مؤهل لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الشيوعية والماركسية والفاشية باتت تسيطر على عدد من الأفراد في إدراة الرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن”.