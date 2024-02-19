ترمب يعلّق على وفاة نافالني بعد صمت متجنباً انتقاد الكرملين

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كسر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، صمته بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني بسجنه في روسيا، في بيان تجنّب فيه انتقاد الكرملين، مع عدّه أن وفاة زعيم المعارضة الروسية المفاجئة هي مؤشر على «تدهور» الولايات المتحدة.

توفي نافالني في ظروف لم تتضح ملابساتها عن 47 عاماً في سجن قطبي الأسبوع الماضي، ما شكّل صدمة للمعارضة الروسية في المنفى، ودفع كبار المسؤولين الغربيين إلى تحميل الرئيس فلاديمير بوتين والسلطات في موسكو مسؤولية وفاته.

إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي يعد الأوفر حظاً للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية، التزم الصمت حيال المسألة في مواجهة انتقادات متزايدة له، إلى أن أتى على ذكر الحادثة في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي، الاثنين، ركّز فيه على ما وصفها (علاقة أميركا بروسيا) التي «تتدهور».

وقال على موقعه «تروث سوشيال» إن «الوفاة المفاجئة لأليكسي نافالني جعلتني أدرك بشكل أكبر ما يحدث في بلدنا. إنه تدهور بطيء وثابت مع سياسيين ومدعين وقضاة فاسدين من اليسار المتطرف يقودوننا نحو الدمار».

كما ندد ترمب بما قال إنها «حدود مفتوحة وانتخابات مزورة وقرارات غير عادلة بشكل صارخ في المحاكم» في الولايات المتحدة، التي قال إنها «أمة في حالة تدهور».

ولم يأت المنشور على ذكر الحكومة الروسية أو بوتين.

ورداً على تصريحاته، وصفت منافسته الساعية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري نيكي هايلي المنشور بأنه «غير متزن»، وقالت إن ترمب «يعلن عن نفسه بأنه الضحية».

وجاء في بيان صدر عن حملتها: «هل أدان بوتين باعتباره المجرم المتوحش كما هو فعلاً؟ كلا. هل أشاد بكفاح نافالني الشجاع؟ كلا. هل اعترف بدور بوتين في قتل نافالني وكثيرين غيره ممن تجرأوا على الوقوف في وجه الديكتاتور الروسي؟ بالطبع لا».

يأتي البيان غداة انتقاد هايلي، المتأخرة بفارق كبير عن ترمب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية، الرئيس السابق بسبب صمته عن وفاة نافالني، واصفة الأمر بأنه «مقلق» ويمثّل «مشكلة».

أحدث ترمب مؤخراً صدمة أيضاً في صفوف حلفاء واشنطن الغربيين بعدما قال إنه «سيشجّع» روسيا على مهاجمة أعضاء في حلف شمال الأطلسي لا يفون بالتزاماتهم المالية.

ولطالما أبدى عدد من اليمينيين المتشددين في الولايات المتحدة، بمن فيهم ترمب، إعجابهم ببوتين. وقد وصفه ترمب مرة بأنه «عبقري».