تزامناً مع دخول الشتاء.. “الصحة” تنصح بارتداء الكمامة في تلك الحالات للوقاية من الإنفلونز

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نصحت وزارة الصحة، بارتداء الكمامة الطبية خلال التواجد في أماكن التجمعات أو التواجد مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية أو التواجد في المنشآت الصحية، وذلك تزامناً مع دخول فصل الشتاء وكثرة الإصابات بالإنفلونزا الموسمية.

وأوضحت الوزارة، أن تنفس الرذاذ الذي ينتج من الشخص المصاب هو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية شيوعاً، لافتةً إلى أن أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية تتضمن سيلان الأنف والتهاب الحلق وألم العضلات والسعال المستمر والجاف والرجفة والتعرق والصداع وارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 38 درجة.

وأشارت إلى أن مضاعفات الإنفلونزا الموسمية تشمل التهاب الرئتين والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الأذن وتسمم الدم والوفاة، مبينةً أن طرق الوقاية منها هي لبس الكمامة وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة، وأحذ لقاح الإنفلونزا والحرص على نظافة المكان وغسل اليدين جيداً واستخدام المناديل عند العطاس والسعال.