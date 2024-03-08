تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.. “التجارة”: 476 ألف سجل تجاري قائم مملوك للسيدات بنهاية 2023

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كشفت وزارة التجارة أن إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات والشركات المملوكة للسيدات بلغت 476,040 سجلًا تجاريًا بنهاية العام 2023م.

وتزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، بينت الوزارة أن منطقة الرياض تتصدر قائمة المناطق في السجلات التجارية القائمة للسيدات بواقع 124,107 سجلات تجارية، تليها منطقة مكة المكرمة بوقع 106,818 سجلًا تجاريًا، ثم المنطقة الشرقية 62,041، وجاءت منطقة عسير خامس أكثر المناطق في السجلات التجارية القائمة للسيدات بواقع 37.671 سجلًا تجاريًا.

وتركزت السجلات التجارية للسيدات في قطاعات عدة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والتشييد.