تزايد فقدان القاصرات في لبنان.. خطف أم هروب؟

ولم يشهد المجتمع اللبناني سابقا مثيلا لهذه الظاهرة، التي صنفتها الجهات الأمنية تحت باب “مشاكل شخصية”.

وخلال متابعة صفحات قوى الأمن الداخلي الرسمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، يُلاحظ أن نسبة المفقودين ارتفعت منذ بداية الأزمة الاقتصادية قبل 4 سنوات تقريبا وحتى اليوم.

ويتبين أن أكثر الحالات المنشورة هي لأطفال لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم، كما أن ظاهرة المفقودين غير محصورة بالمناطق الشعبية والفقيرة، بل أصبحت منتشرة في معظم المناطق اللبنانية، تلاحق الناس في حياتهم اليومية فتترك أثرها على أمن المواطنين.

وقبل أيام، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأربع فتيات قاصرات تم تعميم خبر فقدانهن، مما أدى إلى حالة من الهلع حول إمكانية وجود عصابات منظمة في لبنان تعمل على خطف الفتيات.

وقبلها، نُشر إعلان وصورة لشابة في الخامسة عشرة من عمرها غادرت بيت ذويها، مما أثار المزيد من البلبلة.