تسليم مبنى القنصلية الأمريكية في ⁧‫الظهران‬⁩ لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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أعلنت القنصلية الأمريكية في الظهران، عن تسليم مبنى القنصلية بشكل رسمي إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقالت القنصلية عبر حسابها في موقع التدوين (تويتر)، لحظة تاريخية!، وقع ممثلنا عن القنصل العام على اتفاقية نقل مبنى القنصلية التاريخي إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة‬⁩ وقاموا على الفور بنقل المجمع بأكمله إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ليفتتح هذا التوقيع فصلًا جديدًا للتقدم التعليمي في المنطقة ⁧‫الشرقية‬⁩.

وأضافت، سوف نشتاق كثيراً لهذا المبنى الذي كان ركن اساسي لبدء العلاقات بين الدولتين. شاركونا بعض ذكرياتكم الجميلة في هذا المبنى التاريخي!.