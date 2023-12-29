تشغيل القرآن الكريم لفترات طويلة في فناء المنزل دون وجودنا.. هل هو جائز أم مكروه؟ .. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح

أكد الشيخ “عبد الله المنيع” عضو هيئة كبار العلماء، أن تشغيل القرآن لفترات طويلة في فناء المنزل دون وجود أحد داخل المنزل، هو أمر جائز لانتفاع الجن بسماعه.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، أنه لا يجوز تشغيل القرآن في المنزل دون الاستماع إليه، حال وجود أصحاب المنزل.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى أمر في الآية الكريمة بالإنصات والاستماع إلى القرآن، مشيرا إلى أن عدم الإنصات إلى القرآن يعد من الهجر.