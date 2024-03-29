تشكيل الاتحاد أمام الفيحاء في دوري روشن

استقر المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لـ الاتحاد، على تشكيلة فريقه لمواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن.

دقائق وتنطلق المواجهة بين الاتحاد والفيحاء، في إطار مواجهات الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

تشكيل الاتحاد اليوم أمام الفيحاء في دوري روشن

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، لويز فيليبي، حسن قادش وفواز الصقور.

خط الوسط: أحمد الغامدي، نجولو كانتي وفيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما وفيلبي جوتا.