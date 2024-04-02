تشكيل النصر أمام أبها في دوري روشن السعودي.. رونالدو يقود الهجوم

المناطق_متابعات

استقر المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على تشكيلة فريقه لمواجهة أبها، في مسابقة دوري روشن.

وتقام مباراة أبها ضد النصر، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها)، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي (موسم 2023-2024).

وجاء تشكيل النصر في مواجهة أبها، على النحو التالي.

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، محمد آل فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط: سامي النجعي، الصليهم، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.