تشكيل النصر الرسمي أمام الفيحاء.. لابورت أساسي ومفاجأة تاليسكا

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الفيحاء، في الدوري السعودي.

ويلتقي النصر بنظيره الفيحاء، على ملعب الملك فهد الدولي، في السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي (موسم 2023-2024).

وجاء تشكيل النصر في مباراة الفيحاء، على النحو التالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، نواف بوشل.

محور الارتكاز: سيكو فوفانا، أوتافيو.

خط الوسط المهاجم: عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

وتضم قائمة البدلاء “راغد النجار، عبد الله مادو، محمد قاسم، عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، أيمن يحيى، سامي النجعي، محمد مران، عبد العزيز العليوه”.

وتشهد قائمة النصر، العديد من الغيابات عن مباراة الفيحاء، مثل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، علي لاجامي، الإسباني إيمريك لابورت، بالإضافة إلى سلطان الغنام الذي يواجه عقوبة الإيقاف.

ويحتل النصر، المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الفيحاء، في المركز الثامن، برصيد 14 نقطة.