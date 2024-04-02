تشكيل الهلال الرسمي أمام الأخدود في دوري روشن

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استقر المدرب خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، على تشكيلة فريقه لمواجهة الأخدود، في دوري روشن.

يلتقي فريق الهلال أمام نظيره الأخدود، في مواجهة قوية، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، “دوري روشن”، الموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل الهلال الرسمي أمام الأخدود

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ كاليدو كوليبالي ــ رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز ــ ميشيل ديلجادو ـ ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: صالح الشهري – مالكوم ــ سالم الدوسري