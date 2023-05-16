تشكيل الهلال.. مفاجآت مدوية من إيميليانو في كلاسيكو الاتحاد

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أعلن الأرجنتيني إيميليانو دياز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيل الفريق لمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد في الدوري السعودي.

وتقام مباراة الهلال والاتحاد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في التاسعة والنصف مساء اليوم “الثلاثاء”، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل الهلال في مباراة الاتحاد، على النحو التالي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: مصعب الجوير، عبد الله عطيف، أندري كاريلو.

خط الهجوم: لوسيانو فييتو، أوديون إيجالو، موسى ماريجا.

ويغيب عن قائمة الهلال في مباراة الاتحاد، كل من ناصر الدوسري وسلمان الفرج وعبد الإله المالكي ومتعب المفرج للإصابة، فيم يغيب الثنائي جانج هيون سو وجوستافو كويلار للإيقاف، بجانب محمد العويس، استبعاد فني.

ويحتل الهلال، المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 49 نقطة من 25 مباراة، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام ضمك، بينما يتزعم الاتحاد صدارة الجدول، برصيد 62 نقطة من 26 مباراة.