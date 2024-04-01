تشكيل ضمك أمام الحزم في دوري روشن.. غياب طارق حامد

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استقر كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك، تشكيل فريقه الرسمي، المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام نظيره الحزم، في دوري روشن.

ويحل فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري طارق حامد، ضيفًا على نظيره الحزم، اليوم الإثنين، على ملعب ستاد نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة، دوري روشن.

وشهد تشكيل ضمك الرسمي خروج الدولي المصري طارق حامد من التشكيل الرسمي للمباراة.

تشكيل ضمك الرسمي أمام الحزم في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: ضاري العنزي، عبدالقادر بدران، فاروق شافعي.

خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، بدر منشي، عبدالعزيز مجرشي، عبدالعزيز البيشي.

خط الهجوم: كيفن نكودو، أحمد الزين، رمزي صولان.