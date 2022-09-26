تشمل 3 نقاط فرز.. تطبيق خطط إستراتيجية لإدارة سير المعتمرين بساحات المسجد الحرام

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طبَقت الإدارة العامة للتفويج خططًا إستراتيجية لإدارة سير المعتمرين أثناء دخولهم من نقاط الفرز الموضوعة بمداخل محددة بساحات المسجد الحرام.

وخصصت 3 نقاط فرز، منها باب الملك عبدالعزيز، ونقطة فرز باب الملك فهد رحمه الله، ونقطة فرز باب علي، ويتمثل عمل الموظفين فيها بالتأكد من وجود التصاريح لدى المعتمرين والحجاج، ومن ثم توجيههم إلى المسار المخصص للدخول إلى صحن المطاف، وتنظيم الدخول والخروج للمعتمرين داخل الحجر لأداء الصلاة.

ومن جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للتفويج، ريان سقطي، متابعة سير المعتمرين في المشايات بكل انسيابية في عملية الدخول والتأكد من عدم وجود تكدس، وكذلك توجيههم إلى بداية الطواف.