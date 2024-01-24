تطبيق “نبض”.. شريك إعلامي للمنتدى السعودي للإعلام ومعرض “فومكس”

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أعلن المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة التي تقام في الفترة من 20- 21 فبراير المقبل عن شراكته الإعلامية مع تطبيق “نبض” الذي يعد منصة رقمية رائدة في صناعة الإعلام تهدف إلى توفير محتوى إعلامي شامل للمستخدمين.

ويشارك “نبض” أيضاً بوصفه شريكاً إعلامياً لمعرض مستقبل الإعلام “فومكس”، الذي يقام على هامش المنتدى؛ ما يسهم في تعزيز مكانة التطبيق كواحد من أبرز المنصات الرقمية الإخبارية، ويوثق جهوده في تعزيز المحتوى الإعلامي الموثوق والمتميز.

كما سيتمكن التطبيق من خلال مشاركته في معرض “فومكس” الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير، ويستضيف أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، إلى الوصول لشركات الإعلان ووكالات المحتوى الرقمي المحلية والعالمية؛ مما يسهم في تبادل الخبرات بما يدعم القطاع الإعلامي.

ومن المتوقع أن يشهد معرض “فومكس” العديد من الفعاليات وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز التفاعل الرقمي واكتشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الإعلام؛ مما يجعله فرصة حقيقية لتوطيد العلاقات بين المؤسسات الإعلامية والتقنية في المملكة.

ويأتي المنتدى تأكيداً على أهميته ودوره الفاعل في تحقيق الأثر الإيجابي الممتد في فضاء الإعلام، سعياً إلى تطوير صناعته بالسعودية، واكتشاف أحدث تقنياته، في ظل عالم متغير على جميع الأصعدة، وخلق مجتمع حيوي وفعال للفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال، بجانب تعزيز مكانة المملكة إعلامياً من خلال ملتقى يجذب العالم نحوه؛ ليسلط الضوء على أبرز التجارب المحلية والدولية.