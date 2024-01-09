“تطوير العمليات الخاصة بمكاتب الحج والعمرة” .. ورشة عمل بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة

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نُظمت اليوم ورشة عمل بعنوان “تطوير العمليات الخاصة بمكاتب الحج والعمرة”, وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن خلال الفترة من ٨ – ١١ يناير في جدة سوبر دوم.

واستعرضت الورشة, اشتراك مكاتب شؤون الحج في تطوير العمليات الخاصة بهم تيسيرا لأداء الأعمال في وقت قياسي وبمتطلبات محدودة, وتحديد أبرز العمليات والتحديات المؤثرة في أعمال مكاتب الحج خلال رحلة المكاتب من التعاقد حتى الإغلاق, ومشاركة الحلول ومقترحات التطوير من وجهة نظر مكاتب شؤون الحج, وتسليط الضوء على طلبات مكاتب شؤون الحج غير المدرجة في العمليات الحالية.