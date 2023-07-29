أبرز الموادمنطقة مكة المكرمة

تطَييب الحجر الأسود والملتزم والركن اليماني بدهن العود الفاخر

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 يوليو 2023 - 3:50 صباحًا

المناطق_واس

طَيَّبَتِ الرئاسةُ العامةُ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -اليوم- الحجرَ الأسودَ والكعبةَ المشرَّفةَ والملتزمَ والركنَ اليمانيَّ بدهن العود الفاخر،بمشاركة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

ودأبت الرئاسة على العناية بتطييب الكعبة المشرَّفة بأفخر أنواع الطيب،انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين،ومنزلة الكعبة المشرَّفة في نفوس المسلمين،وحرصًا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهَّرة،وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهير، كما في قوله تعالى “وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ”، وقوله سبحانه، “ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ”.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 يوليو 2023 - 3:50 صباحًا
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى