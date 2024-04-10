تعادل مثير بين آرسنال وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال

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حسم التعادل الإيجابي موقعة آرسنال الإنجليزي وضيفه بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة (2-2) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

دخل آرسنال المباراة بتشكيلة تضم، رايا – كيويور – ساليبا – جابرييل – بن وايت – رايس – جورجينيو – أوديجارد – مارتينيلي – ساكا – هافيرتز.

في المقابل لعب بايرن ميونيخ بقائمة مكونة من، نوير – ديفيز – دي ليخت – داير – كيميتش – جوريتسكا – لايمر – موسيالا – جنابري – ساني – كين.

الشوط الاول كان أرسنال اكثر ضغطا وهجوما ، بينما اعتمد البايرن على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطورة بالغة، وسجل بوكايو ساكا هدف الفريق الإنجليزي الأول في الدقيقة 12.

لكن بايرن ميونيخ نجح في تسجيل ثنائية بواسطة سيرج جنابري في الدقيقة 18، وهاري كين في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

ومضى الفريقين في محاولاتهما في بقية الزمن وإستطاع كل منهما الوصول إلى مرمى الآخر أكثر من مرة ولكن يقظة حارسي المرمى والمدافعين حالت دون أن يضيف أيٍ منها هدفاً آخراً.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بايرن ميونيخ وأرسنال، مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري على ملعب أليانز أرينا.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة يلتقي في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.