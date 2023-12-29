تعديل عدد اللاعبين المسجلين بالفريق الأول لأندية روشن بدءًا من الموسم المقبل

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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا بدلًا من العدد السابق 30 لاعبًا، مع مراعاة أحقية كل نادٍ من الأندية تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2024 – 2025.

وتضمن القرار الاشتراطات التالية :

– ثمانية لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.

– لاعبان اثنان غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.

– استمرار أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية) على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.

– يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحدٍ أقصى، إضافة إلى المحترف من مواليد المملكة (ويُستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين).

ويأتي القرار بعد التنسيق مع إستراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، بالإضافة إلى عقد عددٍ من ورش العمل مع الأندية.