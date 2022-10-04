تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقلل من نشاط الغدة الدرقية

من المهم معرفة المشروبات والأطعمة التي تناسب مرضى فرط نشاط الغدة، ليحقق العلاج النتيجة المطلوبة، لذلك سنتعرف على مشروبات تقلل من نشاط الغدة الدرقية، وأطعمة يمكن تناولها ويجب تجنبها، في السطور التالية

مشروبات تقلل من نشاط الغدة الدرقية

مشروبات وأطعمة منخفضة اليود من المهم اتباع نظام غذائي شامل للمشروبات والأطعمة منخفضة اليود، خصوصا في حال اللجوء إلى العلاج باليود المشع، وذلك منعا لأي مشكلات أو مضاعفات، حيث قد يؤدي اليود إلى زيادة إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وهو ما لا نريده، بل على العكس يجب الاهتمام بنظام غذائي ومشروبات تقلل من نشاط الغدة الدرقية

مشروبات تقلل من نشاط الغدة الدرقية كما ذكرنا الأطعمة والمشروبات الغنية باليود، تكون غالبا غير مناسبة، لذلك سنساعدك على البحث عن خيارات المشروبات المتاحة وتكون منخفضة اليود ومنها:

الشاي والقهوة (بدون حليب): مع مراعاة أنهما من مشروبات الكافيين التي قد تزيد الأعراض سوءا، وبالتالي لا يجب الإفراط فيهما، بل على العكس يفضل استبدالهما بالأنواع الخالية من الكافيين، والاهتمام بملاحظة الأعراض

عصائر الفاكهة

عصير الليمون

حليب اللوز

عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم وفيتامين د

الأعشاب المفيدة في علاج فرط نشاط الغدة المعلومات المتوفرة متناقضة حول فائدة أو ضرر الشاي الأخضر لمرضى الغدة الدرقية، لذلك ننصح بضرورة استشارة الطبيب أولا، سواء عن شرب الشاي الأخضر أو أي مشروبات عشبية بصفة عامة

أما شاي البابونج قد يكون له دور في مقاومة سرطان الغدة الدرقية إلى جانب أمراض الغدة الحميدة الأخرى، لكن مازال هناك حاجة للتأكد من تأثيره بالتحديد عموما