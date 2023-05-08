تعرف على شروط استحقاق “بدل عدوى” الذي يتم صرفه للمارسين الصحيين (فيديو)

قال عوض العلوي المحامي والمستشار القانوني إن بدل العدوى موجود بلائحة الحقوق للموظفين في الهيئات الصحية في المملكة، فيستطيع العامل أن يطالب بصرف هذا البدل والقانون يكفل له الحق في ذلك.

وأضاف في لقاء متلفز أن هناك شروط للمطالبة ببدل العدوى نص عليها القانون، منها أن يكون موظف مثبت على الوظيفة المتاح لها البدل، وأن تكون هذه الوظيفة ضمن تشكيلات الوزارة، وألا يقل تعرضه عن نسبة 50%.

وذكر أن هناك نوعين من المطالبة فإذا كان الشخص موظفا على قانون الخدمة المدنية فينبغي عليه أن يتجه إلى المحاكم الإدارية، وإذا كان موظف بعقد ذاتي يذهب إلى المحاكم العمالية، مشيرا أن هذا لا ينطبق على الممرضين فقط بل يتعدى إلى 40 مسمى وظيفي آخر نصت عليها اللائحة.