تعرّف على أربعة أطعمة شهيرة تساعد في التغلب على نزلات البرد

والمنتج الغذائي الثاني هو البيضُ الغني بالبروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية، وكذلك بالفيتامينات “B2, B3″، وحمض البانتوثنيك “B5″، والبيتين، B6، وحمض الفوليك، وفيتامينات “E,D,A” والزنك وغيرها من المعادن، والفيتامينات الحيوية والضرورية. كما أن البيض لذيذ، سهل الهضم، ومتوفر دائمًا.